Jules Kounde resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro...

Barcelona, uzun süredir transferi için uğraştığı Jules Kounde'yi resmen renklerine kattı.

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30/07/2022

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Jules Kounde resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro...

Barcelona, uzun süredir transferi için çabaladığı Jules Kounde'yi resmen renklerine kattı. Chelsea ile girdiği yarıştan galip ayrılan Bordo Mavililer, 25 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Katalan ekibi, Fransız oyuncunun serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi.

Barça, bu transfer için Sevilla'ya 50 milyon euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus ödeyecek.

Kounde geçen sezon Sevilla'da 44 maçta 3749 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kounde daha önce Fransa'da Bordeaux formasını da giymişti.

30/07/2022 10:43
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TAGS: Barcelona, Jules Kounde, Sevilla
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