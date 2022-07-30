Jules Kounde resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro...
Barcelona, uzun süredir transferi için uğraştığı Jules Kounde'yi resmen renklerine kattı.
30/07/2022
Barcelona, uzun süredir transferi için çabaladığı Jules Kounde'yi resmen renklerine kattı. Chelsea ile girdiği yarıştan galip ayrılan Bordo Mavililer, 25 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Katalan ekibi, Fransız oyuncunun serbest kalma bedelini ise 1 milyar Euro olarak belirledi.
Barça, bu transfer için Sevilla'ya 50 milyon euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus ödeyecek.
Kounde geçen sezon Sevilla'da 44 maçta 3749 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kounde daha önce Fransa'da Bordeaux formasını da giymişti.