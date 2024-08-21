Julian Alvarez'in ayrılığı sonrası Manchester City'den forvete sürpriz hamle

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Julian Alvarez'in yerini Celtic'ten Kyogo Furuhasi'yle doldurmak istiyor.

Premier Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Manchester City, yeni sezona galibiyetle başladı.

Pep Guardiola'nın ekibi, Chelsea deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü ve sezonu 3 puanla açtı.

Manchester ekibinde transfer çalışmaları devam ederken hücum hattı için sürpiz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER PLANI

Sky Sports'ta yer alan haberde Manchester City'nin iyi bir seçenek ortaya çıkması halinde transfer yapmak istediği ancak henüz herhangi bir futbolcuyla anlaşmaya varmadığı belirtildi.

Haberde, forvet transfer için İskoçya Premiership ekibi Celtic'te forma giyen Kyogo Furuhashi'nin de adaylar arasında olduğu ifade edildi.

Kyogo, 2021'de Celtic'e Vissel Kobe'den transfer oldu.

Celtic'le 2027'ye kadar sözleşmesi olan Japon futbolcu, 135 maçta 73 gol atarken 7 kupa kazandı.

İLKAY GÜNDOĞAN GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Manchester City, eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ın transferini kısa süre içinde açıklayabilir.

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.