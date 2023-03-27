Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'ten kovulma sebebi belli oldu

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27/03/2023

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Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'ten kovulma sebebi belli oldu

Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'le olan sözleşmesi feshedilerek görevden alındı. Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir grafik çizen teknik direktörün neden gönderildiği merak ediliyordu.

35 yaşındaki teknik adamın, Bavyera ekibinden gönderilme nedeninin yasak aşk olduğu iddia edildi.

Futbolcular Nagelsmann'a güvenmiyordu

Sport1'in haberine göre, Julian Nagelsmann, BILD'in muhabiri Lena Wurzenberger ilişki yaşıyordu ve bu ilişki Nagelsmann'ın soyunma odasında oyuncularla olan iletişimini bozdu.

Münih'in oyuncuları hocalarına güvenmiyordu çünkü hocayla paylaştıkları gazetede yayınlanacak diye korkuyorlardı.

Ne olmuştu?

23 Mart Perşembe akşamı Nagelsmann ve Wurzenberger kayak gezisinde görüntülendikten sonra Bayern Münih, 24 Mart Cuma günü resmi olarak Nagelsmann ile sözleşmesini feshetti.

27/03/2023 18:02
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TAGS: Julian Nagelsmann’ın Bayern Münih’ten kovulma sebebi belli oldu
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