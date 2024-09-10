Julie Fisher'dan Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısına destek

ABD Kıbrıs Büyükelçisi: Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı, Kıbrıs için önemli bir fırsat ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher, Yunanistan ile Kıbrıs arasında enterkonnekte bağlantıya destek verdi.

Rum Lider Nikos Hristodoulidis'in ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile yaptığı görüşme sonrasında, gazeteciler Büyükelçiye, Büyük Deniz Bağlantısı konusunun görüşülüp görüşülmediğini sordu Fisher, "Büyük Deniz Enterkonnektörü ve Kıbrıs'ın elektrik tedariği açısından izolasyonunun sona erdirilmesinin önemi konusundaki görüşlerimizi netleştirdiğimizi ve bunu Kıbrıs için önemli bir fırsat olarak gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.