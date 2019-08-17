Jüpiter çarpışmış

Jüpiter’in, Güneş Sistemi’nin erken döneminde henüz oluşum aşamasındaki bir gezegen ile çarpışmış olabileceği açıklandı.

ABD’de Rice, Çin’de Sun Yat-sen üniversitelerinden gök bilimciler, yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önceki dev bir çarpışmanın, NASA’nın Jüpiter keşif uydusu Juno’nun şaşırtan gözlemlerini açıklayabileceği sonucuna vardı.

Çarpışmanın etkisiyle üstte daha az yoğun tabakalar olmak üzere, Jüpiter’in çekirdeğinin yoğun içeriklerinin içi içe geçmiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Araştırma Nature dergisinde yayımlandı.