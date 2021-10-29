Jüpiter'in atmosferinin 3 boyutlu görüntüsü çekildi

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29/10/2021

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Jüpiter'in atmosferinin 3 boyutlu görüntüsü çekildi

Uzay aracı Juno, Jüpiter'in atmosferinin 3 boyutlu görüntüsünü çekti. NASA, Jüpiter'in yoğun atmosferini gösteren bu görüntüleri yayınladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Jüpiter'e gönderilen Juno uzay aracının elde ettiği yeni bulguları kamuoyuyla paylaştı.Bu kapsamda, Güneş sistemindeki beşinci gezegen Jüpiter'in atmosferinin nasıl göründüğünü gösteren 3 boyutlu görüntü ilk kez yayınlandı.

Elde edilen bulgulara göre Jüpiter'de "Büyük Kırmızı Leke" olarak anılan fırtınanın 350 ila 500 kilometre derinliğe sahip olduğu belirtildi.

Jüpiter'in üç boyutlu görüntüsü, evrendeki diğer devasa gezegenlerin atmosferleriyle ilgili de ipuçları taşıması bakımında önem taşıyor.

29/10/2021 10:09
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TAGS: Jüpiter, atmosfer, teknoloji
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