Jurgen Klopp 4. kez dalya dedi

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Napoli karşılaşmasıyla birlikte takımının başında 400. maçına çıktı.

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02/11/2022

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Jurgen Klopp 4. kez dalya dedi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Liverpool, Napoli'yi konuk etti.

Ligde istediği sonuçları alamayan LiverpoolŞampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

Öte yandan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, takımının başındaki 400. maçına çıktı. Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre takım çalıştırmayan Klopp, 2015/16 sezonunda Liverpool'un başına geçmişti.

Alman antrenör Liverpool'da Premier Lig, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.

Klopp daha önce Borussia Dortmund, Mainz, RW Frankfurt ve Vik. Sindlingen takımlarını çalıştırmıştı.

02/11/2022 10:18
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TAGS: Lıverpool, Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi, İngiltere, Premier Lig
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