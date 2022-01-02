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Jürgen Klopp koronavirüse yakalandı

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02/01/2022

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Jürgen Klopp koronavirüse yakalandı

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Klopp, yarın oynanacak Chelsea maçında yer alamayacak.

İngiltere Premier Lig'de yarın Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders'in olacağı aktarıldı.

Chelsea ile Liverpool, yarın saat 19:30'da Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

 

02/01/2022 10:28
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TAGS: Jürgen Klopp koronavirüse yakalandı
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