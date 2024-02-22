Jürgen Klopp tekliflere kapalı

Bayern Münih'in sezon sonunda Thomas Tuchel'le yollarını ayıracağını açıklamasından sonra birçok teknik adamın Bavyera ekibiyle adı anılmaya başlandı.

Futbol dünyasında Münih temsilcisine en çok yakıştırılan isimlerin başında Jürgen Klopp geliyor.

Alman çalıştırıcının Premier Lig'in bitiminde Liverpool'dan ayrılacağını duyurması, futbolseverlerin gözünde bu olasılığı iyice güçlendirdi.

Başta Alman ve İngiliz basınında çok sayıda haberin ardından Jürgen Klopp'un menajeri Marc Kosicke, ünlü teknik adamın geleceği hakkında açıklama yaptı.

56 yaşındaki teknik direktörün Bayern Münih'in başına geçeceği iddialarını yalanlayan Kosicke, "Jürgen Klopp gelecek sezon çalışmayacak. Milli takım ya da her hangi bir kulüpte görev almayacak. Bu konuda kararlı" ifadesini kullandı.

Alman teknik adam bu kararıyla Liverpoollu taraftarların ardından Bayern Münih'e gönül veren futbolseverleri de üzmüş oldu.

Liverpool kariyeri 8 Ekim 2015'te başlayan başarılı çalıştırıcının İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek.

Jürgen Klopp kırmızı beyazlı ekipteki 10 yıllık görev süresince 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Premier Lig olmak üzere 7 kupa kazandı.