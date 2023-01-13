Justice de Değirmenlik'ten kulübü B.Bağcıl'a geri döndürüldü

KTFF Yönetim Kurulu 13 Ocak 2023, Cuma günü aşağıdaki kararları almıştır:

AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. hafta maçlarının tescil edilmesi konusu AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, 14. Ve 15 hafta maçlarının tescil edilmesine; ASBUZU U-16 Liginin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gruplarının 1.2. ve 3. Hafta maçlarının tescil edilmesine,

13.01.2023 tarihinde futbolcu Justice Amenyaglo’nun KTFF Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu dilekçe incelenmiş olup, KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Tescil ve Transfer Talimatı’nın 14. Maddesinin (a) fıkrası gereği ilgili futbolcunun, 2022 – 2023 futbol sezonunda Miracle Değirmenlik SK’ya transferi sonrası, resmi makamlarda temin edeceği Oturma İzni ve/veya Çalışma İzninin Federasyona ibraz edilmemesi ve/veya yapılmaması dolayısıyla, yine talimat gereği ibraz edilmediğinden dolayı futbolcunun Miracle Değirmenlik SK’de yapılan Geçici Transfer lisansının iptal edilmesine ve futbolcunun ilk transfer döneminde kendi kulübü olan Bostancı Bağcıl SK’ya geri dönüş transferinin yapılmasına karar verilmiştir.

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13/01/2023 16:05