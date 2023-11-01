İtalyan devi Juventus 126. yaşını kutluyor.



2011-2012 sezonundan 2020'ye kadar aralıksız kazanmayı sürdürdüğü ligde peş peşe 9 şampiyonluk kazanarak bu alandaki ülke rekorunun sahibi konumundaki Juventus, kadro yapılanmasındaki eksikler nedeniyle sonraki süreçte ise zirve yarışından uzak kaldı. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ligi dördüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlı kulüp, geçen yıl ise yedinci olabildi.

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