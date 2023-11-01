Juventus 126. yaşını kutluyor
Uzun bir aranın ardından bu sezon zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen İtalya'nın köklü ve saygın futbol kulüplerinden Juventus, 126. yıl dönümünü kutluyor. 1897 yılında kurulan İtalya futbol tarihinin köklü kulüplerinden Juventus, ülkesinde en fazla şampiyonluk, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa zaferi yaşan kulüp rekorlarıyla köklü tarihini süslüyor
01/11/2023
İtalyan devi Juventus 126. yaşını kutluyor.
2011-2012 sezonundan 2020'ye kadar aralıksız kazanmayı sürdürdüğü ligde peş peşe 9 şampiyonluk kazanarak bu alandaki ülke rekorunun sahibi konumundaki Juventus, kadro yapılanmasındaki eksikler nedeniyle sonraki süreçte ise zirve yarışından uzak kaldı. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ligi dördüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlı kulüp, geçen yıl ise yedinci olabildi.