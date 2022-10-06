Juventus: 3 - Maccabi Haifa: 1 | Maç sonucu

Şampiyonlar Ligi H Grubu'na iki yenilgiyle başlayan Juventus, kendisi gibi puansız Maccabi Haifa'yı konuk etti.



Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Siyah Beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Angel Di Maria'nın asistini gole çeviren Adrien Rabiot, Juventus'u 1-0 öne geçirdi. Rabiot, 23 Mayıs 2021'deki Bolonya maçından bu yana 50 maç sonra golle tanıştı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Juventus, 50. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk golün asistini yapan Di Maria'nın asistini Vlahovic ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

75'te Dean David, Maccabi Haifa'yı umutlandıran golü kaydetse de karşılaşmada son sözü Rabiot söyledi. Di Maria'nın kornerden gönderdiği topu kafayla ağlarla buluşturan Rabiot, 83. dakikada maçın skorunu ilan etti ve Juventus sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Juventus bu galibiyetle puanını üçe çıkardı. Hafia ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

DI MARIA'DAN ASİST ÜÇLEMESİ

Angel Di Maria, Juventus'un üç golünün de asistini yaparken; Opta'nın bu tür analizlere başladığı 2003-04'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta üç asist yapan ilk Juventus'lu futbolcu oldu. Di Maria (34 yaş 233 gün) ayrıca, 2003-04'ten bu yana bir şampiyonlar Ligi maçında 3+ asist yapan en yaşlı futbolcu unvanını ele geçirdi.

Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı 2007/08 sezonundan bu yana Lionel Messi'nin (35) ardından en çok asist yapan ikinci futbolcu (34) oldu.

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06/10/2022 10:06