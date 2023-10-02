Juventus bu sezon ilk kez ağları sarsamadı

Serie A'da Juventus, deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı. Torino ekibi, bu sezon 7. lig maçında ilk kez 90 dakikayı boş geçti.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında (Serie A) Juventus, deplasmanda Atalanta ile golsüz berabere kaldı.

Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla; Juventus 14 puana, Atalanta ise 13 puana yükseldi.

Günün diğer maçlarında, Udinese, konuk ettiği Genoa ile 2-2 berabere kalırken Bologna ise Empoli'yi 3-0 yendi.