Juventus duraklamada sürprize izin vermedi

Serie A'da 14. haftanın açılış maçında Juventus, Monza'ya konuk oldu.

Siyah beyazlılarda Dusan Vlahovic 11. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, kazanılan kornerde Rabiot 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Monza 90+1'de Carboni ile rakibine yanıt verse de Juventus 90+4'te Gatti ile galibiyete uzandı.

Puanını 33 yapan Juventus maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Monza 18 puanda kaldı.