Juventus duraklamada sürprize izin vermedi

Serie A'nın 14. hafta açılış maçında Juventus 90+4'te attığı golle Monza'yı 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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02/12/2023

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Juventus duraklamada sürprize izin vermedi


Serie A'da 14. haftanın açılış maçında Juventus, Monza'ya konuk oldu.

Siyah beyazlılarda Dusan Vlahovic 11. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, kazanılan kornerde Rabiot 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Monza 90+1'de Carboni ile rakibine yanıt verse de Juventus 90+4'te Gatti ile galibiyete uzandı.

Puanını 33 yapan Juventus maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Monza 18 puanda kaldı.

02/12/2023 10:35
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TAGS: spor
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