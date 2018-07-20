Juventus Forma Satarak Ronaldo’nun Parasını Çıkaracak



Business Insider dergisinin haberine göre, bu paranın 6 ila 9 milyon doları İtalyan kulübüne kalacak.



Satışların bu şekilde devam etmesi halinde kulübün Ronaldo için ödediği parayı kısa sürede forma gelirlerinden çıkarması bekleniyor.



Ronaldo'nun transferinin gündeme gelmesinden sonra Juventus'un borsadaki hisseleri yüzde 18'den fazla artmıştı.



Arka arkaya yedi kez Serie A şampiyonu olan ve 2015 ve 2017'de Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Juventus, bu başarılarına rağmen Deloitte Futbol Para Ligi'nde 10'uncu sırada bulunuyor.



Spor yorumcuları eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın Real Madrid'i İspanya dışına taşıması gibi Ronaldo'nun da Juventus'u mali açıdan ileri götürebileceğini belirtiyor.