Serie A'nın 10. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı ağırladı.



Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi ekip Moise Kean'le öne geçse de yapılan VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.



İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken 53. dakikada Juventus, bir kez daha Moise Kean'le öne geçti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinin ardından Kean'in ikinci golü de iptal edildi.

Galibiyet 90+7'de geldi

İkinci yarının büyük bir bölümü golsüz tamamlanırken Juventus, galibiyet golünü 90+6'de buldu.



Sağ kanattan gelişen atakta Milik'in kafa vuruşu direğe çarparken seken topu tamamlayan Andrea Cambiaso, takımına galibiyeti getirdi.



Bu sonuçla Juventus, puanını 23 yapıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi, konuk ekip 8 puanda kaldı.