Juventus Inter'i devirdi, zirveye oturdu

Ev sahibi Inter bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Paulo Dybala ve 80. dakikada Higuain'den geldi. Inter'in maçtaki tek golü ise Lautaro Martínez penaltıdan kaydetti.

Ev sahibi Inter bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Juventus ise bu galibiyetle Serie A'da namağlup unvanını koruyan tek takım oldu.

Juventus'a liderliği kaptıran Inter, haftayı 18 puanla ikinci sırada kapattı.

7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik alan Juventus 19 puanla liderlik koltuğunu oturdu.

07/10/2019 09:55