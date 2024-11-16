Juventus, Pogba ile yollarını ayırdı

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16/11/2024

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Juventus, Pogba ile yollarını ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşması sonucu Fransız milli futbolcunun 30 Kasım'da serbest kalacağı belirtildi.

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki Pogba, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

 

16/11/2024 10:05
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TAGS: Juventus, Pogba ile yollarını ayırdı
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