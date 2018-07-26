Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş

KPMG Football Benchmark ekibi, Juventus'un futbol dünyasını sallayan Cristiano Ronaldo transferinin maliyetini inceledi. İtalyan devi, 2009 yılında 94 milyon euroya Manchester United'dan Real Madrid'e imza atan Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon euroyu kasasından çıkardı. Juventus, Real Madrid'e 100 milyon euro öderken, CR7'nin menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon euro verdi. FIFA Dayanışma Kuruluşları ise bu transferden 5 milyon euro kazandı.

ÖLÜM SİGORTASI YAPILACAK



Cristiano Ronaldo'ya yıllık 30 milyon euro ödeyecek olan İtalyan devinin kasasından vergiler dahil 56 milyon euro çıkacak. Dört yıllık süreçte Portekizli yıldızın siyah-beyazlılara maliyeti ise 340 milyon euro (1 milyar 893 milyon 256 bin TL). Juventus'un 2018-2019 sezonundaki maaş bütçesinin yüzde 21'ini Cristiano Ronaldo oluşturmuş olacak. Ayrıca 33 yaşındaki oyuncuyu bu süreç içinde korumak isteyen Juventus, kaza, ölüm, yaşam ve sakatlık sigortası yaptıracak. İtalyan ekibi, sigorta bedeli olarak da farklı firmalara toplam 5 milyon euro ödeyecek.

''GELİRİ 340 MİLYON EURO'YU GEÇECEK''



Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Endüstriyel futbolda bu rakamların konuşulması çok doğal. Dünya kulüplerinin kazançları çok büyük bir artış içerisinde. Kulüpler, Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncuyu transfer etmek için bu rakamları gözden çıkarmak zorunda. Juventus'un dört yılda 340 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edeceğini düşünüyorum. Ronaldo transferinin hemen ardından Juventus'un forma satışlarından 24 saat içerisinde 8 milyon Euro gibi ciddi bir gelir elde ettiğini dikkate alırsak, bu transfer başarısının sadece saha içinde kalmayacağını gösteriyor'' dedi.