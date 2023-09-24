Juventus'a büyük şok!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo'ya 4-2 yenildi. Serie A'da bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Torino ekibi, 10 puanda kaldı.

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24/09/2023

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Juventus'a büyük şok!

Ligin iddialı ekiplerinden Juventus, Mapei Stadı'nda Sassuolo'ya konuk oldu.

Karşılıklı gollerle geçen maçı Sassuolo, mücadelenin son dakikalarına girilirken bulduğu gollerle 4-2 kazandı.

Sassuolo'nun gollerini, 12. dakikada Lauriente, 41. dakikada Berardi, 82. dakikada Pinamonti ve 90+5. dakikada Gatti (kendi kalesine) atarken, Juventus'un gollerini 21. dakikada Vina (kendi kalesine) ve 78. dakikada Chiesa kaydetti.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk mağlubiyetini Sassuolo karşısında aldı. Haftayı puansız geçen Juventus, 10 puanla 4. sırada kendisine yer buldu. Lige iyi başlayamayan Sassuolo ise bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve 11. sıraya çıktı.

24/09/2023 11:18
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TAGS: Juventus’a büyük şok!
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