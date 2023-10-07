Juventuslu Pogba'nın ikinci numunesinin testi de pozitif çıktı

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıktı.

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07/10/2023

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Juventuslu Pogba'nın ikinci numunesinin testi de pozitif çıktı

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıktı.

30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde dört yıla kadar men cezası alabiliyor.

07/10/2023 11:32
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TAGS: spor, futbol, Juventuslu Pogba
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