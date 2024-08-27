Juventus'tan bir kanat transferi daha

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Porto'dan Francisco Conceiçao'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Serie A'ya 2'de 2'yle başlayan Juventus bir transferi daha resmen açıkladı.



Kulüpten yapılan paylaşımda Porto'dan Francisco Conceiçao'nun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.



Açıklamada Porto'ya 7 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği, anlaşmanın oyuncunun performansına bağlı olarak 10 milyon euroya çıkabileceği ifade edildi.

JUVENTUS'UN TRANSFERLERİ

Teknik direktörlük görevine Thiago Motta'yı getiren Juventus Douglas Luiz, Khephren Thuram ve Juan Cabral'ı bonservisiyle kadrosuna kattı.



Nico Gonzalez, Michele Di Gregorio ve Pierre Kalulu ise takıma kiralık olarak dahil oldu.

FRANCISCO CONCEIÇAO'NUN KARİYERİ

Portekiz'de Belenenses'in altyapısında Futbol kariyerine başlayan Francisco Conceiçao sonrasında Sporting, Padroense ve Porto altyapılarında oynadı.



Porto'da 2021'de A takıma yükselen genç futbolcu 2022'de Ajax'a Transfer oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezonun başında yeniden Porto'yla anlaştı.