Juventus'tan defansa takviye

Djalo, düzenlene tören ile kendisini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Portekizli stoper, 2026 yılına kadar Torino ekibinin formasını giyecek.

23 yaşındaki futbolcu, Lille ile 78 maçta sahaya çıktı. Genç savunmacı, bu karşılaşmalarda fileleri 3 kez havalandırdı.

Tiago Djalo'nın adı transfer döneminde Inter ve Atletico Madrid ile de anılıyordu.