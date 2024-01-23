Juventus'tan defansa takviye

Juventus, savunma hattına takviye yaptı. Siyah beyazlılar, Lille'den Tiago Djalo'yu renklerine bağladı.

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23/01/2024

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Juventus'tan defansa takviye

Djalo, düzenlene tören ile kendisini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Portekizli stoper, 2026 yılına kadar Torino ekibinin formasını giyecek.

23 yaşındaki futbolcu, Lille ile 78 maçta sahaya çıktı. Genç savunmacı, bu karşılaşmalarda fileleri 3 kez havalandırdı.

Tiago Djalo'nın adı transfer döneminde Inter ve Atletico Madrid ile de anılıyordu.

23/01/2024 11:59
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TAGS: haber, kıbrıs, Juventus
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