Juventus'tan Nicolo Fagioli'ye destek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için ceza alan 22 yaşındaki futbolcusu Nicolo Fagioli'ye destek vereceğini açıkladı.



İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sorgulanan ilk futbolcu olan ve suçunu kabul edip İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile anlaşarak 7 ay men cezası alan Fagioli için kulübü Juventus, bir açıklama yaptı.



Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, FIGC'nin Fagioli ile ilgili duyurusunun dikkate alındığı belirtilerek, "Kulüp, Nicolo Fagioli'ye bu durumun üstesinden gelmesi için tam destek verdiğini ve belirtilen tedavi planının uygulanmasında oyuncuya gerekli yardımı sağladığını teyit eder. Nicolo'nun, kulübü, takım arkadaşları, ailesi ve ona yardımcı olan profesyonellerin desteğiyle tedavi ve eğitim sürecini büyük sorumluluk duygusuyla geçireceğini ve men cezası bittikten sonra geri döneceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nicolo Zaniolo'nun durumu

Fagioli'den sonra adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan futbolculardan olan Nicolo Zaniolo'ya dair bir haber ilgi uyandırdı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Zaniolo'nun telefon ve tabletlerinde yapılan incelemelerinde bahis oynadığına dair bir delile rastlanmadı. Zaniolo'nun, Fagioli ve Tonali'ye göre daha hafif bir ceza alabileceği ifade edildi.



Zaniolo, polise verdiği ilk ifadesinde de yasa dışı bahis sitelerinde çevrim içi iskambil oyunları oynadığını ancak futbol maçlarına bahis oynamadığını savunmuştu.



Gazetenin bir başka haberinde de adı skandala karıştığı için Zaniolo ile beraber 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampından ayrılmak durumunda kalan ve bahis oynadığını kabul eden Sandro Tonali'nin de federasyonla anlaşarak hızlı yargılama ve indirimli ceza alma yoluna gideceği belirtildi.