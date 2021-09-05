Juventus'un genç yıldızı hayata veda etti

İtalyan ekibi Juventus'un 17 yaşındaki genç futbolcusu Bryan Dodien'ın hayatını kaybetmesi futbolseverleri yasa boğdu. Bir süredir kanserle mücadele eden 17 yaşındaki futbolcunun yaşam savaşına yenik düştüğü belirtildi. Eski Juventuslu Pogba da "Çok savaştın, örnek oldun. Özleneceksin dostum" sözleriyle genç futbolcuya veda etti.

Mynet'in aktardığı habere göre; Juventus'un 17 yaşındaki futbolcusu Bryan Dodien hayatını kaybetti. Dodien, potansiyelli futbolcular arasında gösteriliyordu.

"YAS TUTUYORUZ"

Uzun süredir kanserle mücadele eden Dodien'in 17 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirten Juventus kulübü, oyuncunun ailesi ile birlikte yas tuttuklarını belirtti.

"ÖZLENECEKSİN DOSTUM"

2017 yılında tedavisini tamamlayabilmek için futbolu bırakan Dodien 2019'da yeniden sahalara dönmüş aniden rahatsızlığı nüksedince futbola bir kez daha ara vermişti.Dodien'in ilk rahatsızlık geçirdiği dönemde Juventus forması giyen Paul Pogba, genç futbolcunun ölüm haberinin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı. Pogba paylaşımında "Çok savaştın, güçlüydün ve herkese örnek oldun. Özleneceksin dostum Bryan" ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



05/09/2021 14:26