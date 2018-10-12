HABER KIBRIS

K-Pet liglerinde 4.hafta hakemleri açıklandı

ads
12/10/2018

K-Pet liglerinde 4.hafta hakemleri açıklandı

Bugün – 19.00

Lefke – Merit Alsancak Yeşilova                  Kerem Eran

 

Yarın -15.30

Mağusa Türk Gücü – Binatlı                         Fehim Dayı

Doğan Türk Birliği – Gençler Birliği            Ali Özer

Küçük Kaymaklı – Çetinkaya                      Mehmet Sezener

 

Pazar – 15.30

Yenicami – Esentepe                                     Turgay Misk

Girne Halk Evi – Gençlik Gücü                     Serhan Şimşek

Cihangir – Türk Ocağı                                   Osman Özpaşa

Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli                             Mustafa Öztugay

 

K-Pet 1.Lig

Yarın -15.30

Yalova – Değirmenlik                                   Hüseyin Özkan

Göçmenköy – Mormenekşe                          İsfendiyar Açıksöz

Akova – Bostancı Bağcıl                               Evren Karademir

Karşıyaka – Yonpaş Dumlupınar                  Serkan Durmaz

 

Pazar – 15.30

Ozanköy – Maraş                                           Timur Ercan Bodi

Çanakkale – Yeniboğaziçi                            Hakan Ünal

Doğancı  – Düzkaya                                       Emre Öztaşlı

Mesarya – Hamitköy                                     Hakan Muhtaroğlu

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: futbol, hakem
MANŞETLER

HK SPOR

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems