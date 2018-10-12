K-Pet liglerinde 4.hafta hakemleri açıklandı
12/10/2018
Bugün – 19.00
Lefke – Merit Alsancak Yeşilova Kerem Eran
Yarın -15.30
Mağusa Türk Gücü – Binatlı Fehim Dayı
Doğan Türk Birliği – Gençler Birliği Ali Özer
Küçük Kaymaklı – Çetinkaya Mehmet Sezener
Pazar – 15.30
Yenicami – Esentepe Turgay Misk
Girne Halk Evi – Gençlik Gücü Serhan Şimşek
Cihangir – Türk Ocağı Osman Özpaşa
Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli Mustafa Öztugay
K-Pet 1.Lig
Yarın -15.30
Yalova – Değirmenlik Hüseyin Özkan
Göçmenköy – Mormenekşe İsfendiyar Açıksöz
Akova – Bostancı Bağcıl Evren Karademir
Karşıyaka – Yonpaş Dumlupınar Serkan Durmaz
Pazar – 15.30
Ozanköy – Maraş Timur Ercan Bodi
Çanakkale – Yeniboğaziçi Hakan Ünal
Doğancı – Düzkaya Emre Öztaşlı
Mesarya – Hamitköy Hakan Muhtaroğlu