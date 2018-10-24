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K-Pet Süper Lig 6. hafta bilet fiyatları açıklandı  

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24/10/2018

K-Pet Süper Lig 6. hafta bilet fiyatları açıklandı  

K-Pet Süper Lig’de 6.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

Karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle:

Lefke - Çetinkaya (30 TL)

Yenicami - Girne Halk Evi (20 TL)

Doğan Türk Birliği - Gençlik Gücü (25 TL)

Cihangir - Gönyeli (30 TL)

Küçük Kaymaklı - Binatlı (30 TL)

Baf Ülkü Yurdu - Esentepe (20 TL)

Merit A. Yeşilova - Türk Ocağı (20 TL)

Mağusa Türk Gücü - Gençler Birliği (30 TL)

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TAGS: K-Pet Süper Lig 6. hafta bilet fiyatları açıklandı, , haber, kıbrıs
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