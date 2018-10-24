K-Pet Süper Lig 6. hafta bilet fiyatları açıklandı
24/10/2018
K-Pet Süper Lig’de 6.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL ile 30 TL arasında değişiyor.
Karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle:
Lefke - Çetinkaya (30 TL)
Yenicami - Girne Halk Evi (20 TL)
Doğan Türk Birliği - Gençlik Gücü (25 TL)
Cihangir - Gönyeli (30 TL)
Küçük Kaymaklı - Binatlı (30 TL)
Baf Ülkü Yurdu - Esentepe (20 TL)
Merit A. Yeşilova - Türk Ocağı (20 TL)
Mağusa Türk Gücü - Gençler Birliği (30 TL)