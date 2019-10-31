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K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 8.hafta programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 8.haftanın programı belli oldu.

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31/10/2019

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K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 8.hafta programı

Program şöyle;

K-Pet Süper Lig

1 Kasım Cuma (19.00)

Türk Ocağı Limasol-Doğan Türk Birliği 

2 Kasım Cumartesi (14.30)

MTG-Hamitköy

Düzkaya-YAK

Cihangir-Lefke

Göçmenköy-Küçük Kaymaklı

3 Kasım Pazar (14.30)

Çetinkaya-Gönyeli

Baf Ülkü Yurdu-M.A.Yeşilova

4 Kasım Pazartesi (19.00)

Gençlik Gücü-Binatlı

K-Pet Birinci Lig

2 Kasım Cumartesi (14.30)

Esentepe-Mesarya

Gençler Birliği-Dörtyol

Görneç-Lapta

Y.Dumlupınar-Mormenekşe

3 Kasım Pazar (14.30)

GHE-Maraş

Çanakkale-Yalova

Karşıyaka-Ozanköy

31/10/2019 10:10
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