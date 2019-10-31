K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 8.hafta programı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 8.haftanın programı belli oldu.
31/10/2019
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Program şöyle;
K-Pet Süper Lig
1 Kasım Cuma (19.00)
Türk Ocağı Limasol-Doğan Türk Birliği
2 Kasım Cumartesi (14.30)
MTG-Hamitköy
Düzkaya-YAK
Cihangir-Lefke
Göçmenköy-Küçük Kaymaklı
3 Kasım Pazar (14.30)
Çetinkaya-Gönyeli
Baf Ülkü Yurdu-M.A.Yeşilova
4 Kasım Pazartesi (19.00)
Gençlik Gücü-Binatlı
K-Pet Birinci Lig
2 Kasım Cumartesi (14.30)
Esentepe-Mesarya
Gençler Birliği-Dörtyol
Görneç-Lapta
Y.Dumlupınar-Mormenekşe
3 Kasım Pazar (14.30)
GHE-Maraş
Çanakkale-Yalova
Karşıyaka-Ozanköy