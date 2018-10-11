K-Pet Süper Lig’de 4.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı
11/10/2018
Süper ligde 3 maç 30 TL olurken 1 maç 25 ve 4 maçta 20 TL olarak belirlendi. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.
Karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Mağusa Türk Gücü – Binatlı (30 TL)
Lefke – Merit A.Yeşilova (20 TL)
K.Kaymaklı – Çetinkaya (30 TL)
Doğan TB – Gençler Birliği (25 TL)
Yenicami – Esentepe (20 TL)
Girne Halk Evi – Gençlik Gücü (20 TL)
Cihangir – Türk Ocağı L. (30 TL)
Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli (20 TL)
Kaynak: brtweb - spor