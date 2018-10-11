K-Pet Süper Lig’de 4.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı

Süper ligde 3 maç 30 TL olurken 1 maç 25 ve 4 maçta 20 TL olarak belirlendi. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.

Karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Mağusa Türk Gücü – Binatlı (30 TL)

Lefke – Merit A.Yeşilova (20 TL)

K.Kaymaklı – Çetinkaya (30 TL)

Doğan TB – Gençler Birliği (25 TL)

Yenicami – Esentepe (20 TL)

Girne Halk Evi – Gençlik Gücü (20 TL)

Cihangir – Türk Ocağı L. (30 TL)

Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli (20 TL)

Kaynak: brtweb - spor