K-Pet Süper Lig’de 8.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı
08/11/2018
K-Pet Süper Lig’de 8.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.
Karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Mağusa TG - Gençlik Gücü (30 TL)
Çetinkaya - Binatlı (15 TL)
Cihangir - Esentepe (30 TL)
Lefke - Türk Ocağı (30 TL)
Küçük Kaymaklı - Gençler Birliği (30 TL)
Baf Ülkü Yurdu - Girne Halk Evi (20 TL)
Merit Alsancak Yeşilova - Gönyeli (20 TL)
Doğan Türk Birliği - Yenicami (25 TL)