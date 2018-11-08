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K-Pet Süper Lig’de 8.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı

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08/11/2018

K-Pet Süper Lig’de 8.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı

K-Pet Süper Lig’de 8.haftanın maç bilet fiyatları açıklandı. K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.

Karşılaşmaların bilet fiyatları şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Mağusa TG - Gençlik Gücü (30 TL)

Çetinkaya - Binatlı (15 TL)

Cihangir - Esentepe (30 TL)

Lefke - Türk Ocağı (30 TL)

Küçük Kaymaklı - Gençler Birliği (30 TL)

Baf Ülkü Yurdu - Girne Halk Evi (20 TL)

Merit Alsancak Yeşilova - Gönyeli (20 TL)

Doğan Türk Birliği - Yenicami (25 TL)

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TAGS: K-Pet Süper Lig
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