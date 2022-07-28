K-PET’te Cardplus Ticari Pos ve Ticari Kart DBS Sisteminin Kullanılması İçin Anlaşma İmzalandı

18 Temmuz 2022 tarihinde Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Genel Müdürü Malik İşimtekin ve Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çelebi ile Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay ve Genel Müdür Yardımcısı Devrim Sarı’nın katıldığı toplantıda taraflar arasında ticari pos işbirliği protokolü imzalandı.

Yeni uygulama ile akaryakıt tedarikinde K-Pet bayileri kolay bir yöntem olan Cardplus bankalarından alacakları ticari kartları kullanabilecekler.

Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay ticari kartın doğrudan borçlandırma sisteminde, bayilerin Cardplus bankaları olan Limasol Türk Kooperatif Bankası, Creditwest Bank, Asbank, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Near East Bank, Akfinans Bank, Şekerbank Kıbrıs, Albank ve Kıbrıs İktisat Bankası’na başvuru yaparak kartlarını alabileceklerini belirtti.

Mine Tokay bu uygulama ile akaryakıt alımında K-Pet ve bayilerin anlaştığı vadede masrafsız ve komisyonsuz işlem yapılabileceğini aktardı. Tokay, bu uygulamanın Cardplus’ın her alanda hayatı kolaylaştırmak ve ekonomiye katkı koymak için yaptığı süregelen çalışmalarından biri olduğunu vurguladı.

K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin ise K-Pet bayilerinin daha uygun koşullarda hizmet alırken bankaların yapacağı vadede masrafsız ve komisyonsuz, diğer koşullarda özel fiyatlamalardan ve uygulamalardan faydalanmaları için böyle bir çalışmaya evet dediklerini, Ticari Kart Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nin çok büyük kolaylık sağlayacağını düşündüklerini belirtti.

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28/07/2022 12:53