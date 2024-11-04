K.T. Müzik ve Sanat Derneği'nden Muhteşem Bir Konser: “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri”

K.T. Müzik ve Sanat Derneği, Şef Ulus Yeşilada yönetiminde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri” ile sanatseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. 12 Kasım’da GAÜ Spectrum’da saat 20:00’da başlayacak olan bu özel konserin tüm geliri, Lapta Yavuzlar Lisesi’nin yararına bağışlanacak.

Biletler 200 TL’den satışa sunulurken, Şef Ulus Yeşilada tüm sanatseverlere çağrıda bulunarak, “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konserine tüm sanatseverleri bekliyoruz,” dedi.

Bu anlamlı gecede, Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde hem müziğin tadını çıkaracak hem de gençlerin eğitimine katkı sağlayacaksınız.