K.T. Narenciye Üreticiler Birliği Çarşamba günü kitle toplantısı yapacak

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18/11/2024

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K.T. Narenciye Üreticiler Birliği Çarşamba günü kitle toplantısı yapacak

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, 20 Kasım Çarşamba günü ödenmeyen ürün paralarıyla ilgili kitle toplantısı yapacak.  

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’nden, Başkan Ali Alioğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği lokalinde saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

Hükümetin, dalında kalan ürünle ilgili üreticilere verdiği taahhüdün yerine getirilmesini isteyen Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, üreticinin zararının 350 milyon TL’yi geçtiğini savundu.

Açıklamada, üreticilere ödenmesi gereken rakamın, 164 milyon TL olduğu belirtilerek, toplantıdan çıkacak kararın, 164 milyon TL ödenene kadar üreticinin mücadelesi için yol haritası olacağı kaydedildi.

18/11/2024 15:15
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TAGS: haber, kıbrıs
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