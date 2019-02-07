Limak Otelleri Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu; Başarılı olmak için kendinizi sürekli geliştirmelisiniz diyerek 2019 yılını değerlendirdi.

Hangi Alman tur operatörü şirketleri ile çalışıyorsunuz?

Limak Grubu olarak uzun yıllardır tüm Alman tur operatörleri ile çalışıyoruz.

Otellerinizi diğer otellerden ayıran özellikleri nelerdir, hangi müşteri kitlesine hitap ediyorsunuz?

Biz, Limak Grubu olarak yüzde yüz yerli bir şirketiz. Otellerimizin en önemli özelliklerinin başında standartlarını oturtmuş, kurumsal kimliğe kavuşmuş, profesyonel ve analitik çalışma yapısına sahip, bunun yanında amatör ruhunu kaybetmemiş bir ekibiz diyebiliriz. Fiyat- fayda endeksinde başarılı olmamız sebebiyle, repeat guest yüzdesi oldukça yüksek, eğlenmeyi dinlenmeyi ve aktiviteyi seven, Avrupa ağırlıklı misafir kitlesine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.

Misafirleriniz en çok hangi ülkelerden geliyor?

Başta Lara Deluxe, Arcadia ve Atlantis Deluxe otellerimiz olmak üzere Avrupa ağırlıklı çalışan bir zincir işletmeler grubuyuz. Kemer ve Batı Antalya Bölgesi bildiğiniz gibi Rus ve BDT ağırlıklı misafir gruplarını ağırlamaktadır. Bu anlamda Kemer’de bulunan Limra Otelimiz Avrupa misafirleri için son kale diyebiliriz. Başarımızın sırrı ürün çeşitliliğimizde yatmaktadır. Yüksek sezonda otellerimiz 40’dan fazla ülkeden misafir ağırlamaktadır.

İki yıllık kriz dönemini nasıl atlattınız? Çalışanlarınızı yanınızda tutabildiniz mi, kriz dönemini yenilik ve bakım çalışmaları için mi kullandınız?

Başarıda devamlılık esastır. Turizm işletmelerinde ve hizmet sektörlerinde başarının devamlılığı çalışan devir hızının minimumda tutulması ve ürün çeşitliliğinizdir. Biz bu iki kriteri senelerdir çok başarılı bir şekilde yürütmekteyiz. Son iki yıl bizim açımızdan oldukça başarılı geçti diyebiliriz. Bu iki yıla baktığımız zaman krizi yara almadan atlatmamız, iç pazarın, alternatif pazarlarımızın ve kalifiye çalışan gücümüzün sayesinde olmuştur.

Otelinizin satış ve pazarlama yöntemini krizlere karşı daha dirençli yapmak için planlarınız var mı? Bu doğrultuda nasıl bir yol seçmeyi düşünüyorsunuz?

Öncelikle kendinizi daima güncellemelisiniz. Sürekli ve kesintisiz alternatif pazar arayışında olmalısınız. Bulamadığınız veya üretemediğiniz noktada mevcut alternatif pazarlarınızın cironuz içindeki yüzdesel payını arttırmalısınız. Tesisiniz veya tesislerinizin yatak kapasitesi, bulunduğunuz bölgenin yatak kapasitesinin yüzdesel denklemi üzerinde kaldığınız her segmentte başarılı olduğunuzu düşünmelisiniz.

Büyüme planlarınız var mı? Başka otel açmayı düşünüyorsanız yeri konusunda fikirleriniz var mı?

Bildiğiniz gibi Limak grubu olarak bizler otellerimizi kendimiz inşa ediyor ve işletiyoruz. 2018 yılında Kıbrıs adasının en başarılı ve elegant tesisini 8.tesisimiz olarak hayata geçirdik. 2019 yılı ortalarında ise otelcilik alanında Makedonya’da Limak Skopje olarak Avrupa kıtasına ilk adımımızı atmış olacağız. Bu durum, önümüzdeki yakın gelecekte hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarımızın artarak devam edeceğinin bir göstergesi olacaktır.

2019 için rezervasyon durumunuz nedir?

Artışlar oldukça memnun edici seviyelerde. Bunun sinyallerine İngiliz ve Alman pazarlarının snapshotlarına bakarak tesisinizin talep görüp görmediğini önemli ölçüde analiz edebilirsiniz. Siyasi bir olumsuzluk yaşanmaz ise Antalya’mızı güzel bir 2019 yaz sezonu bekliyor olacak.