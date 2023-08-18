Kaan Urgancıoğlu baba oluyor

‘Yargı’ dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran’da arkadaşının düğünü için gittiği Atina’da sevgilisi Burcu Denizer ile evlenmişti.

Denizer, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

“ARKADAŞIMIZIN NİKAHINA GİDİNCE BİZ DE EVLENDİK”

Kaan Urgancıoğlu evliliğiyle ilgili “Sadece sizler için değil benim ailem için de sürpriz bir nikâh oldu. Ben de Burcu da sade bir nikâh düşünüyorduk zaten. Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta” demişti.