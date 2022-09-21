Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Yargı'nın 'Ilgaz Savcı'sı Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam yeni sevgilisi Burcu Denizer ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi.

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21/09/2022

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Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Yargı'nın 'Ilgaz Savcı'sı Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam yeni sevgilisi Burcu Denizer ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi.

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Yargı’nın ‘Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu yıllardır Zeynep Oymak ile birlikteydi.

Oyuncu önceki gün yeni sevgilisi Burcu Denizer ile Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerle şakalaşan Urgancıoğlu sorulara cevap vermeden hızla aracına bindi.

21/09/2022 15:23
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TAGS: Kaan Urgancıoğlu, yeni, sevgili,
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