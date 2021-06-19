Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi.

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19/06/2021

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Kaan Yıldırım 'Hadise' sessizliğini bozdu

Yıldırım, 'ortak bir kararla ayrıldık' dedi.

"Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum,
Benim 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.
Herkese sevgiler "

19/06/2021 16:16
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TAGS: Kaan Yıldırım, Hadise
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