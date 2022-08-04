Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip
Son dönemde Sense8 ve La Casa De Papel gibi projelerde rol alan Miguel Angel Silvestre Hande Erçel'i yakın markaja aldı. Yorumlar atan yıldız oyuncunun takibine geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılan Erçel de karşılık verdi.
04/08/2022
NTV
Yıldız oyuncu Miguel Angel Silvestre sosyal medyada Kaan Yıldırım'la birlikteliklerini sonlandıran Hande Erçel'i takibe adı.
Silvestre, Erçel'in fotoğraflarına yorum yapması da dikkat çekti.Erçel de yıldız oyuncuya cevapsız kalmadı. 28 yaşındaki oyuncu da takibe takip yaptı.
Silvestre, son dönemde Sense8 ve La Casa De Papel gibi ses getiren yapımlarda kamera karşısına çıkmıştı.40 yaşındaki oyuncu La Casa De Papel'in son sezonunda Tokyo'nun kaybettiği sevgilisini oynamıştı.