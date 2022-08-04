Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'e Miguel Angel Silvestre'den yakın takip

Yıldız oyuncu Miguel Angel Silvestre sosyal medyada Kaan Yıldırım'la birlikteliklerini sonlandıran Hande Erçel'i takibe adı.

Silvestre, Erçel'in fotoğraflarına yorum yapması da dikkat çekti.Erçel de yıldız oyuncuya cevapsız kalmadı. 28 yaşındaki oyuncu da takibe takip yaptı.

Silvestre, son dönemde Sense8 ve La Casa De Papel gibi ses getiren yapımlarda kamera karşısına çıkmıştı.40 yaşındaki oyuncu La Casa De Papel'in son sezonunda Tokyo'nun kaybettiği sevgilisini oynamıştı.

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04/08/2022 10:27