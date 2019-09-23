Kabak çekirdeği nelere iyi gelir?

Kabak çekirdeğindeki lif, kandaki toplam kolesterol miktarını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Şimdi, Kabak çekirdeğinin sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Kabak çekirdeğinin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Kemik sağlığı

Kabak çekirdeği, kemik oluşumu için önemli olan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Yüksek magnezyum alımının daha yüksek kemik yoğunluğu ile ilişkili olduğu ve menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz riskini azalttığı gösterilmiştir.

Kalp sağlığı

Kabak çekirdeğinde bulunan fitosteroller ve omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri LDL kolesterol (kötü kolesterol) seviyesini düşürebilir. Bu bileşikler ayrıca kan pıhtılarını ve aterosklerozu önleyebilir, böylece kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Antikanser özellikleri

Kabak çekirdeği, mide, prostat, akciğer ve kolon kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin tedavisine yardımcı olabilir .

Kan şekeri kontrolü

Karbonhidratların düşük olması ve iyi bir bitki proteini kaynağı olmasının yanı sıra, araştırmalar kabak çekirdeğinin tip 2 diyabete karşı korunmaya ya da komplikasyonlarını azaltmaya; örneğin insülin düzenlemesinin iyileştirilmesi ve organların diyabetin sonuçlarına karşı korunmasına yardımcı olduğunu ileri sürmektedir.

Bağışıklık sistemini geliştirir

Her ikisi de bağışıklık işlevi için hayati olan çinko ve demire ek olarak, kabak çekirdeği mantar önleyici ve anti-viral özelliklere sahiptir.

Böbrek taşlarını önler

Kabak çekirdeği, idrar söktürücü ve antioksidan özellikleri nedeniyle vücuttaki toksinleri azaltmaya yardımcı olur. Dolaşımı uyarır, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını arttırır. Ürik asit ve diğer çeşitli toksinler bu nedenle vücuttan atılır, yani tehlikeli böbrek taşlarında birikemezler.



Kan basıncını azaltır

Kabak çekirdeğindeki yüksek bakır seviyeleri, vücuttaki kırmızı kan hücresi sayısını arttırır ve damarlardan kanın oksijenli geçişini iyileştirir. Düşük sodyum içeriği ile birlikte bu aktivite, kan basıncını düşürerek kalp sağlığını da iyileştirebilir.

Sperm kalitesini artırabilir

Araştırmalar hem kabak çekirdeğinin hem de kabak çekirdeği yağının prostat sağlığını korumaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Kabak çekirdeğinin çinko içeriği; düşük çinko seviyeleri düşük sperm kalitesine bağlı olduğundan, erkek fertilitesini de destekleyebilir.

23/09/2019 14:19