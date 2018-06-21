Kabak Detoksu İle Yaz Aylarında Fit Ve Enerjik Kalın

Düşük kalorisi, içerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği ile kabak, yaz aylarında fit ve zinde kalmak için vazgeçilmez bir besin. Doğru bir beslenme planı ile tüketilen kabak, hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olmanın yanı sıra vücuda enerji sağlıyor; cilt, kalp ve göz sağlığını koruyor.

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, sağlıklı bir şekilde yağ yakmayı sağlayan kabak detoksu ve kabağın faydaları hakkında bilgi verdi.

KALORİSİ DÜŞÜK, VİTAMİN DEĞERİ YÜKSEK

Kabak, sağlıklı ve formda kalmayı sağlayan mucize besinlerden biridir. Dışı kalın kabuklu, içi ise yumuşak bir yapıya sahip olan kabak; A-B1-C-E-K vitaminleri, magnezyum, demir, bakır başta olmak üzere karonten alfa, karoten beta, mineraller açısından oldukça zengindir. Genellikle hafif de olsa pişirilerek tüketilen kabağın 100 gramı oldukça düşük denilebilen 45 kalori içermektedir. Lifli bir besin olan kabağın tüm bu özellikleri sadece kilo vermek için değil kalp, göz, cilt sağlığını korumak için de önem arz ediyor.

KABAĞIN 7 FAYDASI

Düşük kalorisi ile sağlıklı bir şekilde yağ yakımını kolaylaştırır

İçerdiği mineral ve magnezyum ile kemik sağlığını korur

Beta karoten ve luteini içeriği ile göz sağlığına etki eder

Bol lifli yapısı ile sindirim sorunlarına çözüm olur

Zengin C vitamini ile bağışıklığı artırır

A vitamini, beta karoten ile cilt sağlığını korur

Potasyum ile kaslara enerji sağlar

KABAK DETOKSU İLE KIRILMAZ DENİLEN KİLOLAR KIRILIYOR

Yaz aylarında da hem fit kalmak hem de vücudu arındırmak için de kabak detoksu yardımcı olabilir. Bol su tüketimiyle, 3 gün uygulanabilen kabak detoksu, ramazanda alınan kilolar ve hatta tatile gitmeden verilmek istenilen son fazlalıklar için ideal bir detokstur. Kabak detoksları kırılamayan kiloların kırılması içinde kullanılabilir. Uzun süre kilo vermiş ve vücudu bir kiloda takılmış, sabitlenmiş bireylerde kiloların kırılması için doğru detoksların uygulanması kiloyu harekete geçirir.

KABAK DETOKSU İLE HAFİFLEYİN

Oldukça düşük kalorili ve hafif kabak detoksu için, 2 adet orta boy kabağı rendeleyin. Yağsız tavada hafif pişirin. Soğutulduktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. İçerisine 2 adet ceviz, arzuya göre dereotu, nane, kırmızıbiber, karabiber, kekik ekleyin. Kabak detoksu öğle ve akşam yemeği olarak tüketilebilir. Bu detoks ile sabah kahvaltısında mutlaka 2 yumurta ve 1 dilim peynir ile protein; ara öğünlerde toplam 2 adet meyve seçimi ile lif alınmalıdır. Kabak detoksu 3 gün uygulanmalı; hamile, emziren anne ya da kronik hastalığı olanlar uzmanlara danışmalıdır. Kabak detoksu, daha fit ve arınmış bir vücut isteyen kişiler tarafından doğru bir şekilde 3 gün uygulandığında 2-3 kilo vermeyi sağlayabilmektedir.