Kabak lifi cildinizi temizlemek ve peeling yapmak için kullanılan oldukça popüler bir malzemedir. Bazı insanlar, sert ve süngerimsi yapısı nedeniyle “tamamen doğal” liflerin deniz süngerinden veya kurutulmuş mercandan yapıldığını düşünür. Ancak doğal kabak lifi aslında salatalık ailesindeki bir kabaktan yapılır. Birçok yararı bulunan kabak liflerinin kullanımı hakkında bilinmesi gereken her şey bu yazıda sizleri bekliyor…

Kabak lifi hakkında bilmeniz gereken her şey! Yanlış kullanımı mikrop yuvasına dönmesine neden oluyor...

Kabak lifi cildi temizler ve arındırır, ancak herkes için en iyi seçim olmayabilir. Doğru kullanımı ise şu şekilde olmalıdır;

Kabak lifi yanlış saklanırsa içerisinde bakteri üremesine neden olabilir ve sağlığınıza da zarar verir. Ek olarak hassas ciltlerde de dikkatli kulanılması gerekir.

Kabak Lifi Nasıl Yapılır?

Lif kabakları tropikal ve subtropikal iklimlerde yetiştirilir. Bitki çiçek açtıktan sonra çiçek, dev bir salatalık veya kabağı andıran uzun, kabak benzeri bir bitkiye dönüşür. Bu kabaklar daha sonra hasat edilir ve altı aya kadar kurumaya bırakılabilir.

Kurutulmuş kabaklar suya batırılır, kabukları soyulur ve çekirdekleri çıkarılır. Tamamen kuruduktan sonra, sünger olarak satılmadan önce dilimlenebilir, kesilebilir veya çeşitli şekiller verilebilir.

KABAK LİFİNİN FAYDALARI

Tarih boyunca temizleyici olarak kullanılan bu ürünün diğer faydaları ise şöyle;

KABAK LİFİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Lifler ölü deriyi arındırdığı için sıkça tercih edilir. Ölü cilt hücreleri bazen cildinizin üst tabakasının etrafında toplanarak daha mat ve daha az genç bir görünüm sağlar. Kabak lifi, altındaki genç ve sağlıklı cilt hücrelerini bozmadan bu tabakayı nazikçe temizler.

Bu fayda bazı gizli risklere yol açabilir. Kabak lifini kuruması için duş alanına astığınızda, teknik olarak kullandığınız süreden sonra da nem veya buhar kalıntısı toplamaya devam eder. Nemli bir yerde kalan ölü deri hücreleri, tehlikeli bakterilerin büyümesi ve çoğalması için de ideal bir ortam yaratır.

Liflerin yanlış saklanması E. coli de dahil olmak üzere birçok bakterinin üremesine ve vücudunuzla temasta size bulaşmasına neden olabilir. Ancak kabak lifinin düzenli ve doğru temizlenmesi bu sorunları ortadan kaldıracaktır.

Lifler ayrıca bazı cilt tipleri için fazla aşındırıcı olabilir. Bir kabak lifi kullandıktan sonra kızarıklık veya tahriş fark ettiyseniz, cildiniz hassas olabilir.

KABAK LİFİNİ TEMİZLEME

Kabak lifinizi kullandıktan sonra, nasıl saklandığına dikkat etmeniz önem taşıyor. Sadece duşa veya banyo askısına asmak yerine, nemini iyice almak ve kurutmak için kuru bir havlu kullanın. İşiniz bittiğinde banyonuzun dışında serin ve kuru bir yere koyun.

Kabak lifinizi de her hafta temizlemelisiniz. Daha eski bir çalışma, lifin düzenli olarak yüzde 10 çamaşır suyu içeren seyreltilmiş su karışımıyla temizlemenin bakteriyel kontaminasyon riskinizi azaltabileceği sonucuna varmıştır. Her hafta bir defa bu karışıma 5 dakika batırın. Temizledikten sonra soğuk suyla iyice durulayın ve asmak için daha serin bir yere koymadan önce tamamen kurulayın.

Lifleri güvenle kullanmak için sık sık değiştirmeniz gerekir. Uzmanlar kabak lifi her 3 ila 4 haftada bir atıp yenisini kullanmanızı önerir. Herhangi bir küf belirtisi veya kalıcı bir küf kokusu varsa ise bu süre beklenmeden atılması gerekir.

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06/12/2022 21:14