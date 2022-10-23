Değirmenlik sakini 63 yaşındaki Piher Kaban'ın ölüm nedeni açıklandı.

Polisten olayla ilgili açıklama şu şekilde:20.10. 2022 tarihinde, Değirmenlik’te ikametgahının avlusu içerisinde ölü olarak bulunan Antaruddin PİHER KABAN (E-63)’ın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsiisnde, ölüm sebebinin “hiporfil adenomu, siroz, mide ülserine bağlı iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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23/10/2022 09:37