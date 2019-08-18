Kabil, kana bulandı!
18/08/2019
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda meydana gelen patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de patlama olduğunu açıklamıştı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre düğün salonuna düzenlenen bombalı intihar saldırısında 63 kişi öldü, 182 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.