Kabil yine kana bulandı...

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan özel bir güvenlik şirketine düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabilde bir özel güvenlik şirketine bombalı araç saldırısı düzenlendi. Militanlar, bombalı saldırıdan sonra binanın içine girdi. Olay yerine gelen Afgan polisi teröristlerle çatışmaya devam ediyor. İlk belirlemelere göre, saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. Öte yandan saldırıyı Taliban üstlendi.