Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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13/12/2020
TAK

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Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayirhane bölgesinde zırhlı araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırının bir milletvekilinin aracına yönelik düzenlendiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

13/12/2020 11:44
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Araştırma: Corona virüs, 6 metreden de bulaşıyor

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Güney Kore’de yapılan araştırmaya göre, corona virüsün taşıyıcıdan taşıyıcı olmayana bulaşmasının 5 dakika süreyle 6 metre mesafede durulması sonrasında da gerçekleştiği ortaya çıktı. Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün en az 1 metre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 6 feet yani 1,83 metre olarak belirlediği mesafeden daha uzak mesafeden de corona virüsün bulaşabildiğini belirtti.

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