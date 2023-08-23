Kabinde biber gazı sıkılınca uçak erken iniş yapmak zorunda kaldı

Amerikan Airlines'a ait bir uçak bir yolcunun kabine biber gazı sıkmasının ardından varış noktasından yaklaşık 1290 metre uzağa iniş yapmak zorunda kaldı.

Pazar gecesi 1680 sefer sayılı uçak Miami'den New York'a seyahat ederken Florida'nın Jacksonville kentine inmek zorunda kaldı.

Uçakta yolcu olduğunu iddia eden bir Reddit kullanıcısına göre olay uçuşun yaklaşık 30. dakikasında meydana geldi:

Arkadakiler öksürmeye ve görememeye başladı.

Kimse ne olduğunu anlamadı ve bir [uçuş görevlisi] mikrofona geçip havada ne olduğunu bilen varsa konuşması gerektiğini anons etti. 10 dakika sonra pilot JAX'a yönelmek için sola döndü. Yolcular olayın ne kadar çabuk büyüdüğünü görünce, suçlu suçunu itiraf etti ve bunun bir kaza olduğunu öne sürdü.

Uçak Jacksonville'e indikten sonra, polisler suçluyu ve ailesini oradan uzaklaştırdı. Uçak temizlendikten sonra New York yolculuğuna devam etti ve birkaç saat gecikmeyle vardı.

Bununla birlikte, bir başka Reddit kullanıcısı bu gönderiye verdiği yanıtta uçakta ve spreye yakın olduğunu belirterek bunun "kasıtlı" olarak yapıldığına inandığını ifade etti:

Nefes alamamak, cildinizin/gözlerinizin yanması, herkesin panik halinde etrafta dolaşması ve küçük bir alanda sıkışıp kalmak son derece korkutucuydu.

ABC News'e açıklama yapan havayolu şirketi, program dışı duraklamanın "bir müşterinin karıştığı rahatsız edici bir olaydan" kaynaklandığını doğruladı.

The Independent daha fazla bilgi için American Airlines ve Jacksonville Polis Teşkilatı'yla temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Biber gazının uçağın kabinine nasıl girdiği bilinmiyor. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'ne göre, biber gazı spreyinin kabin bagajlarında taşınmasına izin verilmiyor.

Bazı havayolları, kazara boşalmasını önleyecek bir güvenlik mekanizmasına sahip olduğu sürece 118 ml'lik bir göz yaşartıcı gaz veya biber gazı kabına izin veriyor. Federal Havacılık İdaresi olayı araştırıyor.