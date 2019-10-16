Kabine bu hafta İskele’de olacak

Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri başlattıkları bölge ziyaretleri kapsamında yarın İskele’de olacak.

Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri, belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında yarın saat 19.00’da İskele AKM’de vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ziyaret UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri ve milletvekillerinin de katılımı ile “Ülkeye hizmet yolunda İskele’deyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek.

İskele ile ilgili hükümet icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı halka açık toplantıda İskele halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı bulacak.

16/10/2019 13:50