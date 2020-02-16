Kablo hırsızları 3 gün tutuklu kalacak!

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Gönyeli’de meydana gelen hurda kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İbrahim Demirel ve İbrahim Aladağ tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı İbrahim Demirel’in Şubat 2020 ayı içerisinde Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı inşaat şirketine yaptırılmakta olan elektrik şebekesi alt yapı çalışmaları sırasında çalışmakta olduğu bir sırada yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktirdiğini söyledi. Polis zanlının daha sonra 16 Şubat tarihinde saat sirkat etmiş olduğu kabloları yanına aldığı arkadaşı zanlı İbrahim Aladağ’ı da alarak Girne Boğaz piknik alanı içerisine gitmiş ve burada kabloların içerindeki bakırları almak için ateş yakmaları üzerine yangın ihbarı alan Girne İtfaiyesi ve Girne Adli Şubesi yangın yerine giderek yangını söndürmüş ve sirkat edilen kablolarla birlikte zanlıları olay mahallinde tespit edip tutuklamıştır. Polis memuru Gültekin sançar hırsızlık olayının Gönyeli’de olması üzerine zanlıları Girne Polisinden teslim aldıklarını ve yapılan sorgulamada zanlı İbrahim Demirel’in gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak zanlı İbrahim Aldağ’ın bir ifade vermediğini söyledi. Polis meselenin soruşturmasının henüz çok yeni olduğunu belirterek zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

16/02/2020 15:46