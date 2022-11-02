Kablo hırsızları tutuksuz yargılanacak

Haspolat’da meydana gelen kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hasan Topaloğluları ve Ahmet Özsakallı bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Hasan Topaloğluları ve Ahmet Özsakallı’nın 29 Ekim 2022 tarihinde saat 21:45’te Haspolat’ta faaliyet gösteren Telka Kablo isimli işletmenin etrafını çevreleyen tel örgülerin güneye bakan kısmını demir testeresi ile kesmek suretiyle hasara uğrattıktan sonra avlu içerisine girerek mülke tecavüz ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlıların toplam uzunluğu 195 metre olan rulo halinde bulunan Orta gerilim kablosunu 7 parçaya bölüp 3 parçayı kullanımlarında bulunan EM 662 plakalı beyaz renk Isuzu marka araca koydukları esnada fark edilmeleri üzerine olay yerinden konu araçla kaçtıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların kaçarken Haspolat Bölgesi’nde bir parça kabloyu düşürdüklerini ve kendilerini takip eden polis ekibi tarafından Alayköy Mandralar bölgesinde suçüstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, zanlı Ahmet Özsakallı’nın 5 bin TL, zanlı Hasan Topaloğluları’nın 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması Özsakkalı’nın haftada 1 gün, Topaloğluları’nın haftada 3 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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02/11/2022 13:47