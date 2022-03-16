Kablo Hırsızlığı İddiasıyla Aranan İkinci Zanlı Tutuklandı

Gazimağusa’da Derinya-Mandralar bölgesinde 08.03.22 tarihinde, tasarruflarında bakır ve çelik altyapı kabloları bulunarak emare alındıktan sonra tutuklanan zanlı 1 S.E ve zanlı 2 H.K, kabloların nerden çalındıkları konusunda bilgi vermemesi ve şahadet temin edilememesi nedeniyle 11.03.22 tarihinde “kanunsuz mal tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesine çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

11.03.22 tarihinde, Mormenekşe köyü içerisinde bir şirkete ait arsa içerisinde bulunan KIBTEK’ e ait trafo merkezine bağlı kanallar içerisindeki muhtelif ebattaki altyapı elektrik kablolarının kesilmek suretiyle sirkat edildiği ve zanlıların 08.03.22 tarihinde tasarruflarında bulunan kablolar ile benzerlik gösterdiği yönünde KIBTEK tarafından yapılan şikâyet doğrultusunda zanlı 1 derdest emri gereği 14.03.22 tarihinde tutuklanmış ve 15.03.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlı 2 konumundaki H.K ise tüm aramalara rağmen bulunamamış ve aranan şahıs ilan edilmişti.

Sürdürülen soruşturma neticesinde aranmakta olan zanlı 2 H.K 15.03.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandı ve bugün 16.03.22 tarihinde ayni suçlamayla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak meselede zanlı 1 ile birlikte bütünlüğü sağlamak maksadıyla hakkında 2 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Her iki zanlının 18.03.22 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılması beklenirken, polisin mesele ile ilgili soruşmasının çok yönlü olarak devam etmekte olduğu öğrenildi. (MHA)

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16/03/2022 16:05